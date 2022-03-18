В Джанкое РФ приостановила обучение в школах, потому что там размещают новоприбывших российских военных — Генштаб

В Джанкое РФ приостановила обучение в школах, потому что там размещают новоприбывших российских военных — Генштаб

Также Россия планирует перебросить на войну в Украине свои подразделения из Армении.

Военные из Российской Федерации прибывают во временно оккупированный город в Крыму Джанкой. Их размещают в школах, поэтому местные власти приостановили обучение.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия намерена перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении, чтобы возобновить боевую готовность подразделений.

Читайте также: