В Джанкое РФ приостановила обучение в школах, потому что там размещают новоприбывших российских военных — Генштаб

Также Россия планирует перебросить на войну в Украине свои подразделения из Армении.
Военные из Российской Федерации прибывают во временно оккупированный город в Крыму Джанкой. Их размещают в школах, поэтому местные власти приостановили обучение.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.
"В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город ", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия намерена перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении, чтобы возобновить боевую готовность подразделений.
Читайте также:
- ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ И КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Звания в армии Украины (ВСУ)
- Кто такие хакеры из Anonymous
- Что такое репарации
- Что такое закрытое небо
- Кто такие вагнеровцы
- Что такое демилитаризация