В его комнату влетела ракета: невероятная история спасения 12-летнего мальчика

После успешной операции к ребенку вернулась память и парень снова учится ходить.
Во Львове спасли 12-летнего парня из Харьковской области, в комнату которого прилетела российская ракета, пока подросток спал. Парень был в тяжелом состоянии: он не узнавал родных и не мог ходить.
Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.
12-летний Стас родом из Гушувахи Харьковской области. В июне россияне обстреляли этот населенный пункт ракетами. Одна из них прилетела в комнату мальчика, где он спал. Отец вместе со спасателями доставал Стаса из-под завалов. Ребенка госпитализировали в реанимацию в Харькове с диагнозом тяжелая черепно-мозговая травма с дефектом лобной кости длиной 8 см, полученная в результате проникающего ранения.
Ребенку прооперировали головной мозг, мальчик неделю пробыл в коме. Его состояние оценивали как сверхтяжелое. Когда Стас пришел в себя, он не узнавал родных и не мог ходить.
В июле мальчика перевезли в Больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова.
"Команда специалистов отделения нейрохирургии во главе с Михаилом Ловгой стабилизируют его состояние и проводят сложную операцию на черепе: отверстие в нем нужно закрыть пластиной. Для Стаса изготовили индивидуальную пластину. Пластина повторяет костные структуры черепа, защищает мозг от повреждений и эстетически выглядит", — говорится в сообщении.
После успешной операции к ребенку частично вернулась память, мальчик снова учится ходить и уже скоро возобновит обучение в школе.
Истории спасения украинцев в войне против российских оккупантов
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Известный польский оториноларинголог Казимеж Немчик совместно со львовскими медиками больницы Святого Пантелеймона вернули слух бойцу ВСУ. Медики провели сверхсложную операцию – двустороннюю тимпано- и мирингопластику.
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