В элитном районе Берлина выставили автомобиль из Бучи, в котором оккупанты расстреляли четырех украинок

Изуродованная машина стоит на престижном бульваре Курфюрстендам и рассказывает немцам историю невинно убитых украинок – в авто погибли три женщины и 14-летняя девочка, говорится в ТСН.

Курфюрстендамм – одна из самых дорогих улиц Берлина, здесь фешенебельные магазины и ювелирные бренды, здесь гуляют небедные берлинцы, здесь ежедневно ходят туристы. Напротив, сразу несколько кафе с большими уличными террасами. И просто посреди этого покоя и благополучия – изуродованный сгоревший автомобиль, немецкого бренда.

На этом бусе волонтер Жанна Каменева эвакуировала людей. В начале марта она вывозила из Бучи Марию Ищук и Тамилу Ищенко с ее 14-летней дочерью. Впрочем, автомобиль расстреляли российские солдаты.

Также читайте В Николаевской области военные отбили у врага желание идти в наступление

«Они уезжали из Бучи именно в тот момент, когда российские войска уже были в Буче, но люди еще старались проникнуть мимо них и на одной из улиц было попадание из ручного гранатомета. Видим, что вся сила взрыва произошла в салоне. Неизвестно выжил ли кто-то, но машина загорелась. Тела лежали там все время, пока российские войска были в Буче, их никто не вытаскивал», – рассказывает инициатор проекта Роман Семенишин-Браеску.

Муж погибшей волонтерки - военнослужащий разрешил везти автомобиль за границу, чтобы немцы посмотрели на преступления россиян. «Мы объяснили, что лакшеры не существует в ситуации, когда в стране идет война, нет значения, какая у тебя машина, супердорога или нет, украинцы оказались в разных статусах, машинах», — добавляет участник проекта Андрей Родюк.

То, что немцы поддержали инициативу и позволили выгрузить машину среди роскошного района Берлина, для Германии смелый шаг. Недавно именно в немецкой столице запретили выставку подбитой российской техники, которую хотели поставить перед российским посольством.

«Эта машина не гражданская техника, это машина с военной историей и с ужасным концом для людей, которые пытались спастись, на этом могла быть я, могли быть мои друзья немцы, которых мы эвакуировали из Киева, когда началась война, это могли быть мои родители», — говорит соорганизатор проекта, дизайнер Ева Герцог.

Мэр района Шарлоттенбург говорит о недальновидности немецкой политики, когда после российской войны в Грузии, Сирии, на Донбассе и аннексии Крыма Берлин и дальше вел дела с РФ. А некоторые здесь до сих пор убеждают запустить российский газопровод «Северный поток-2» и давить на украинцев, чтобы шли на уступки России.

«У нас дискуссии в администрации, но также в обществе, нужно ли вам везти войну сюда? Нет, это не мы привезли войну. И нам нужно избавляться от такой комфортной и удобной позиции. Так как такие люди хотят только одного – оставить все, как было раньше», — говорят местные.

Менять нужно и правила предоставления россиянам шенгенских виз, говорит посол Украины Андрей Мельник. «Когда я слышу, что это война Путина, и не надо запрещать россиянам приезжать сюда, я говорю: «Тот солдат, стрелявший в машину, мог остановить и посмотреть, что там женщины и дети, но это он принял решение расстрелять авто, не Путин. И этот солдат может получить сейчас студенческую визу и гулять сегодня прямо здесь на шоппинг и кофе. Это не только война Путина, это война на совести России и российских граждан», – убеждает посол.

У машины обещают поставить охрану, чтобы местные россияне не вздумали нацарапать там свои недосвастики. Хотя украинских организаторов это не пугает. «Если случится что-то, то я говорю – этой машине уже нельзя ничего причинить, страшнее, что произошло», – говорит один из соорганизаторов.

Тем временем для немцев на летней террасе кафе открылся контрастный вид. «Ничего плохого нет, что здесь показывают, как война действительно выглядит в Украине, это правильно и нет, это не мешает мне пить кофе. Слишком поздно Германия стала на правильную сторону войны и поддержала вас, и сейчас помощь приходит слишком медленно», — говорит посетитель заведения.

Расстрелянная машина из Бучи будет стоять на берлинском Курфюрстендаппе месяц, а затем может поехать дальше Германией и другими странами Европы.

Читайте также:

После того, как ВСУ остановили врага на Запорожье, россияне прибегают к тактике выжженной земли

Украинский флаг сейчас один из самых известных в мире и развевается в разных уголках планеты, но не только там

Какой из центров Украины самый центральный: где искать "сердце" Украины