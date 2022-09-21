В Енакиево приостановил работу металлургический завод из-за мобилизации работников — ГУР

Оккупанты также приступили к набору заключенных в состав своих войск.

Российские оккупанты организовали тренировочный лагерь для "зеков" во временно оккупированном Торезе Донецкой области. Кроме того, из-за мобилизации работников Енакиевский металлургический завод прекращает работу.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так называемая "власть" "ДНР" упразднила действие ранее выданных документов об отсрочке/освобождении от мобилизации. В этой связи, планируется "мобилизовать" от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Из-за нехватки персонала производство на заводе "временно приостанавливается".

Также на полигоне вблизи временно оккупированного Тореза оккупанты обустроили тренировочный лагерь для осужденных из России. В настоящее время идет доставка в лагерь "личного состава".

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"Начат набор в состав оккупационных войск заключенных, содержащихся в заведениях лишения свободы на территории "ДНР". "Новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка ВС РФ. "контрактников" отбирают по физическим критериям и наличию опыта боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время отмечается небольшое количество желающих подписать контракт", — сообщает разведка.

По данным ГУР, находившиеся в составе оккупационных войск жители оккупированных районов Донецкой области после бегства из Харьковской области получили краткосрочные отпуска – до 17 сентября. Но в указанный срок более половины мобилизованных не прибыло на место сбора в воинскую часть в Торезе.

В оккупированном Крыму мужчинам запретили мужчинам выезд без разрешения военного комиссара. Для оформления документов необходимо сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возврата к месту регистрации.

Напомним, в России партизаны объявили мобилизацию и призывают поджигать военкоматы.

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