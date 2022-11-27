В "Энергоатоме" объяснили, какими будут последствия в случае удара России по украинской АЭС

В случае удара российских оккупационных войск по атомной станции Украины пострадать могут граничащие с нашим государством страны, ведь от направления ветра будет зависеть и то, куда будет нацелено радиационное облако.

Об этом сказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время телемарафона.

Он заверил, что к самому ядерному материалу на АЭС трудно добраться, но если оккупанты все же ударят по станции, будет радиоактивный выброс. И куда он "пойдет" и где будет наибольшее облучение, будет зависеть от направления ветра.

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Котин допускает, что это могут быть и соседние с Украиной государства.

"Атомная станция имеет защиту в глубину (Defense in Depth), фактически имеет 5 физических барьеров и 5 барьеров организационных. То есть там не так и просто добраться до ядерного материала, но если задаться такой целью и быть абсолютно безумным, то это будет радиационная авария, радиационное облако и будет выброс радиоактивный", – пояснил Котин.

Следует заметить, что ныне россияне своими преступными действиями могут повлечь за собой атомную катастрофу. Оккупанты еще в марте захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и регулярно устраивают там провокации и обстрелы. Впервые в истории из-за частых обстрелов РФ в сентябре ЗАЭС была выключена из сети.

Безопасность Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС может оказаться под угрозой из-за потенциальных дальнейших атак РФ на украинскую энергосистему. Об опасности предупредил на днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Из-за российских обстрелов и снижения частоты в энергосистеме в Украине 23 ноября отключили от энергосистемы блоки на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. В МАГАТЭ 25 ноября отчитались, что все АЭС Украины снова имеют доступ к национальной сети.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной. Это произошло потому, что из-за ракетных ударов Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС приостановили работу.

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