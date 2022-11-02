В ”Энергоатоме” посчитали ущерб от оккупации Запорожской АЭС россиянами

Специалисты провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании, расположенных в городе Энергодар.
По предварительной оценке, ущерб НАЭК "Энергоатом" от оккупации Запорожской атомной электростанции российскими захватчиками составляет 28,184 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".
"Специалисты ГП "НАЭК "Энергоатом" провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании, расположенных в городе Энергодар, разрушение и повреждение зданий и сооружений станции. По его результатам – стоимость уничтоженных и поврежденных активов по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн, в том числе основных средств – 27 804 млн грн", — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что окончательный размер потерь и ущерба, нанесенного Запорожской АЭС Россией, будет определен после деоккупации станции и полной проверки и инвентаризации всего имущества.
Террор оккупантов на ЗАЭС
Россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта. С тех пор захватчики размещают на территории станции военную технику и боеприпасы, нарушая ядерную безопасность.
Поскольку россияне не могут запустить ЗАЭС на полную мощность, они повлекли за собой экологическую катастрофу на станции.
В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов – это привело к массовому вымиранию рыбы в пруду.
Недавно Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что Россия проводит незаконное строительство на захваченной Запорожской атомной электростанции.
Российские войска также аннулируют пропуски украинского образца для персонала Запорожской АЭС, а на крыше одного из энергоблоков установили военное оборудование.
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