В ”Энергоатоме” посчитали ущерб от оккупации Запорожской АЭС россиянами

Специалисты провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании, расположенных в городе Энергодар.

По предварительной оценке, ущерб НАЭК "Энергоатом" от оккупации Запорожской атомной электростанции российскими захватчиками составляет 28,184 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"Специалисты ГП "НАЭК "Энергоатом" провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании, расположенных в городе Энергодар, разрушение и повреждение зданий и сооружений станции. По его результатам – стоимость уничтоженных и поврежденных активов по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн, в том числе основных средств – 27 804 млн грн", — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что окончательный размер потерь и ущерба, нанесенного Запорожской АЭС Россией, будет определен после деоккупации станции и полной проверки и инвентаризации всего имущества.

Террор оккупантов на ЗАЭС

Россияне захватили Запорожскую АЭС 4 марта. С тех пор захватчики размещают на территории станции военную технику и боеприпасы, нарушая ядерную безопасность.

Поскольку россияне не могут запустить ЗАЭС на полную мощность, они повлекли за собой экологическую катастрофу на станции.

В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около +13 градусов – это привело к массовому вымиранию рыбы в пруду.

Недавно Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что Россия проводит незаконное строительство на захваченной Запорожской атомной электростанции.

Российские войска также аннулируют пропуски украинского образца для персонала Запорожской АЭС, а на крыше одного из энергоблоков установили военное оборудование.

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