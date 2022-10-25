В "Энергоатоме" предупредили о подготовке Москвой акта ядерного терроризма: заявление

Подозрения возникли в связи с тайными "строительными работами" кафиров на площадке, где располагается сухое хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС.

Россия в последние дни начала распространять заявления о создании "грязной ядерной бомбы", что может свидетельствовать о подготовке Москвой акта ядерного терроризма.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Энергоатом" объясняет свои подозрения тем, что российские оккупанты в течение недели проводили несанкционированные "строительные работы" на территории сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС.

Отмечают, что оккупанты проводят их тайно собственными силами, а украинский персонал и присутствующих на площадке ЗАЭС представителей МАГАТЭ на место так называемого строительства захватчики не допускают.

"На СХОЯТ хранится 174 контейнера, в каждом из которых содержится по 24 сборки отработанного ядерного топлива. Разрушение этих контейнеров в результате подрыва приведет к радиационной аварии и радиационному загрязнению нескольких сот квадратных километров прилегающей территории. Такое строительство на территории атомной станции является незаконным вмешательством с атомной станции". проект ядерной установки СХОЯТ Запорожской АЭС и грубым нарушением как условий лицензии на эксплуатацию станции, так и международных требований в сфере ядерной и радиационной безопасности", — отмечается в сообщении.

Кроме того, уже двое суток представители российских властей и вся враждебная пропаганда заявляют о якобы "подготовке Украиной" "грязной ядерной бомбы", для которой, по утверждению РФ, может быть использовано отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, хранящиеся на площадке Запорожской АЭС.

"Для еще большего устрашения мира россияне обнародовали фейковую карту потенциального загрязнения радиацией с эпицентром именно на ЗАЭС. Энергоатом предполагает, что такие действия оккупантов могут свидетельствовать о подготовке ими террористического акта с использованием ядерных материалов и радиоактивных отходов, которые хранятся на площадке ЗАЭС. Необходимо остановить русский ядерный терроризм!", — добавили в "Энергоатоме".

Отметим, что "грязная бомба" – это радиологическое рассеивающее устройство, фактически взрывчатка с радиоактивным материалом. При детонации радиоактивные вещества распространяются взрывной волной.

В последнее время россияне начали распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд телефонных разговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании, в ходе которых "выразил обеспокоенность в связи с якобы возможным применением Украиной "грязной бомбы".

В то же время, руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

Министры обороны Франции, Турции и Великобритании не верят Шойгу и призывают РФ к переговорам.

В свою очередь президент Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие может применить только РФ.

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