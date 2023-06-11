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В Энергоатоме рассказали, есть ли угроза для ЗАЭС из-за подрыва Каховской дамбы

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В Энергоатоме рассказали, есть ли угроза для ЗАЭС из-за подрыва Каховской дамбы

В Энергоатоме рассказали, есть ли угроза Каховской ГЭС. Фото: European Space Agency

Ситуация на Запорожской ЗАЭС в результате подрыва Каховской ГЭС остается контролируемой.

По состоянию на 06:00 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,45 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м.

Как сообщают в Энергоатоме, этого вполне достаточно для обеспечения нужд станции.

"Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", — говорится в сообщении.

Напомним, Госатомрегулирование 8 июня издало распоряжение о переводе блока №5 Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки". "Энергоатом" и работники станции начали его выполнять.

Накануне, 10 июня, уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составлял 10,42 м, а в ставке-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м.

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Дата публикации
Просмотры
1069
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