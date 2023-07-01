В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС составляет 16,57 м.

Ситуация на Запорожской АЭС на 1 июля остается "стабильной и контролируемой".

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

В частности, там рассказали, что уровень воды в канале теплоэлектростанции, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС – на уровне 11,15 м.

«По состоянию на 10:00 1 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Пока он составляет 16,57 м», – говорят в компании.

По словам специалистов, уровень воды в канале "существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища", уточнили специалисты.

Ситуация на Запорожской АЭС

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия с технической стороны подготовила все для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

По мнению президента Зеленского, Россия использует Запорожскую АЭС для радиационного шантажа.

Однако по данным аналитиков, маловероятно, что российские войска совершат теракт на Запорожской атомной электростанции.

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