В Энергоатоме рассказали об уровне воды в ставке-охладителе ЗАЭС

Несмотря на подрыв российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой на ЗАЭС.

В Запорожской атомной электростанции уровень воды в пруду-охладителе остается стабильным.

Об этом сообщает НАЭК "Энергатом" в Телеграмме.

По состоянию на 08:00 10 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 10,42 м, а в ставке-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м. В Энергоатоме говорят, что этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

"Несмотря на подрыв российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой, подчеркнули в компании", — отметили в сообщении.

Напомним, госатомрегулирование 8 июня издало распоряжение о переводе блока №5 Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки". "Энергоатом" и работники станции начали его выполнять.

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