В Энергодаре атомщики отказались участвовать в ролике пропагандистов РФ "о победе на АЭС"

Ролик должен был показать якобы полную победу врага на АЭС.
В Энергодаре, уже месяц находящемся в оккупации российских захватчиков, запорожские атомщики отказались участвовать в пропагандистском ролике кремлевского телевидения.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Ролик должен был показать якобы полную победу врага на Запорожской атомной электростанции. Однако российским средствам пропаганды так и не удалось получить ни одного комментария от работников Запорожской АЭС.
Кроме того, в Токмаке армия России заставляет медицинский персонал в местных заведениях здравоохранения подписывать так называемые "контракты" на работу с министерством здравоохранения Российской Федерации.
Как сообщалось, российские военные блокируют попадание гуманитарной помощи в жителей временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Гуманитарные грузы из областного центра из-за действий российских оккупантов не попадают в мелитопольцы. Кроме того, захватчики блокируют выдачу людям необходимых медикаментов.