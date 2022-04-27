В Энергодаре депутат ОПЗЖ поддержал агрессию РФ: предателю сообщили о подозрении

В Энергодаре Запорожской области 48-летний депутат городского совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Шевчик поддержал агрессию России и согласился возглавить новый незаконный орган власти оккупантов.
Предателю сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
Об этом 27 апреля сообщила Национальная полиция Украины.
Известно, что месяц назад, 27 марта, депутат записал видеообращение жителям города, где публично сообщил о создании "Общественного совета самоорганизации города" и объявил себя его руководителем.
Напомним, российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры Запорожской области, а на захваченных территориях региона проводят принудительную мобилизацию.
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