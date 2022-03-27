В Энергодаре депутат "ОПЗЖ" создал "народный совет": он не имеет отношения к юрисдикции Украины

В Энергодаре депутат "ОПЗЖ" создал "народный совет": он не имеет отношения к юрисдикции Украины

Депутат решил сотрудничать с оккупантами.

В Энергодаре Запорожской области депутат-коллаборант от партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Андрей Шевчик создал "народный совет".

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

"Официально сообщаем, что созданный сегодня так называемый "народный совет" во главе с Андреем Владимировичем Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины", – подчеркнул он.

К слову, депутат Шевчик решил сотрудничать с российскими оккупантами. В видео, появившемся в Сети, он заявил о создании "совета самоорганизации города". Мол, она будет выполнять функции городских властей. Себя же он объявил "председателем совета".

Как сообщалось, российская рок-певица, поклонница "русского мира" Юлия Чичерина, уже давно поддерживавшая террористов "ЛДНР", сняла украинский флаг с Энергодарского горсовета. 21 марта 2022 года Чичерина прибыла в Энергодар для поддержки военнослужащих страны-агрессора.

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