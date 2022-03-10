В Энергодаре договорились о "зеленом коридоре" для граждан на собственных автомобилях

В Энергодаре договорились о "зеленом коридоре" для граждан на собственных автомобилях

Владельцев авто просят нанести маркировку красного креста на транспортное средство.

Власти города Энергодар согласовали эвакуацию жителей города на собственных автомобилях.

Жители должны ехать в колонне фур Красного Креста. На автомобилях должна быть специальная маркировка.

Сбор всех желающих на выезд состоится 11 марта, в 8:00 на улице Курчатова, возле "красного" дома.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Итак, после всех согласований детализируем информацию для тех, кто намерен выехать из города завтра вслед за пустыми фурами Красного Креста, которые привезли в Энергодар гуманитарный груз. Будет сформирован зеленый коридор для граждан на собственных автомобилях", — говорится в сообщении.



Мэр призвал граждан заранее позаботиться о маркировке автомобилей красным крестом (в правом верхнем углу лобового стекла).

"Возьмите документы, личные вещи и минимальный запас воды и продуктов. Зарядите мобильные устройства и пауэрбанки".

Напомним, в Энергодаре отменили сегодняшнюю эвакуацию жителей города на собственном транспорте.

Сегодня, 10 марта, в Энергодар была доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста.