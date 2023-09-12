В Энергодаре ГУР поздравило оккупантов с праздником: "подарки" доставили дроны — взрывное видео

В Энергодаре беспилотники атаковали несколько зданий, где находились российские захватчики.

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местное движение сопротивления и спецназовцы Главного управления разведки "поздравили" российских захватчиков с "днем подразделений по миграции системы МВД РФ".

Видео показала пресс-служба ГУР.

Так, один из "подарков" был доставлен прямо во время праздничного застолья в помещении, оборудованном под "отдел паспортизации РФ" по адресу ул. Строителей, 22. В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей скорой помощи.

Практически одновременно был поражен радиокумуникационный пункт связи оккупантов, который расположен на техническом этаже 14-этажного здания.

Еще один "подарок" получили российские офицеры оккупационной армии, разместившиеся в двух "отжатых" коттеджах на окраине города.

Как сообщили в ГУР, количество раненых и погибших оккупантов уточняется. Мирное население не пострадало.

Напомним, во временно оккупированном Токмаке украинцы запустили в небо сине-желтый флаг (видео).

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