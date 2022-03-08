В это время граждан просят не выходить на улицы города.

В Энергодаре изменен комендантский час.

Она продлится с 19:00 до 05:30.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня и до отдельных сообщений просим граждан не выходить на улицы города с 19:00 до 05:30", – говорится в посте.

Напомним, 7 марта в Энергодаре провели в последнюю путь защитников Запорожской АЭС. Тысячи жителей города простились с военными воинской части 3042 Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым.

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