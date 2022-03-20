В Энергодаре местные вышли на митинг с требованием отпустить похищенного оккупантами заммэра (видео)

В Энергодаре местные вышли на митинг с требованием отпустить похищенного оккупантами заммэра (видео)

На митинг пришли по меньшей мере полторы тысячи энергодарцев.

В Энергодаре, окруженном российскими оккупантами, собрался митинг в поддержку похищенного россиянами первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Местные требуют немедленно отпустить из плена Самойдюка и собраться из города.

Фото и видео протеста опубликовал сын Ивана Самойдюка.

Несмотря на запугивание со стороны захватчиков, угрожающих энергодарам физической и психологической расправами, около 14 часов к городскому совету пришли местные с сине-желтой символикой. Несколькосот человек скандируют "Свободу Самойдюку", "Героям Слава! Слава Украине", "Энергодар – это Украина".

К митингу присоединяется больше людей. Сын похищенного Самойдюка выражает благодарность за неравнодушие и поддержку.

Напомним, российские военные похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. По словам городского головы, в каком состоянии находится Самойдюк – неизвестно. На связь не выходит со вчерашнего дня.

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