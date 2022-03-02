В Энергодаре оккупанты бросили в людей гранату: пострадали два человека

В Энергодаре оккупанты бросили в людей гранату: пострадали два человека

Состояние одного мужчины очень тяжелое, второй получил ранение средней тяжести.

В Энергодаре Запорожской области в результате взрыва гранаты пострадали два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергодарского городского совета.

По информации городского головы Дмитрия Орлова, в городе во время массового митинга местных жителей выстрелов не было. Однако около 15:30 в поселке Водяное оккупанты взорвали гранату.

“Пострадали два мирных жителя. Состояние одного мужчины очень тяжелое, второй получил ранение средней тяжести. Люди госпитализированы в больницу Камянки”, — подчеркнули в пресс-службе горсовета.

Напомним, что в Энергодаре местные жители заблокировали проезд вражеской техники. Сотни людей перекрыли дорогу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: