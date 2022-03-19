В Энергодаре оккупанты готовят кресло "мэра" депутату от "ОПЗЖ", который пообещал им быстро установить "руZZкий мир"

В Энергодаре оккупанты готовят кресло "мэра" депутату от "ОПЗЖ", который пообещал им быстро установить "руZZкий мир"

Местных жителей Энергодара просят не прибегать к насильственным действиям в отношении коллаборанта.

Жители Энергодара, который окружен российскими оккупантами, располагают достоверной информацией о том, что в ближайшее время захватчики планируют назначить "мэром" города Андрея Шевчика, который является депутатом горсовета от "ОПЗЖ".

Об этом сообщают на официальной странице ГП "Энергоатома".

По информации местных, 18 марта пророссийский депутат пообещал военным преступникам вывесить на зданиях госучреждений Энергодара "руZZкие флаги" и быстро установить в городе "руZZкий мир".

"Просим жителей не прибегать к насильственным действиям в отношении коллаборанта и предателя Андрея Шевчика. Он будет отвечать по закону Украины в ближайшее время", — говорится в сообщении.

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