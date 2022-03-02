В Украине оккупанты начали бросать гранаты в людей, которые не пропускают их (видео)

Жители заблокировали проезд вражеской техники.

В Украине оккупанты начали бросать гранаты и стрелять в мирных протестующих, заблокировавших проезд вражеской техники. Сотни людей перекрыли дорогу.

Видео опубликовали в Сети.

На записи видно, как рядом с местными жителями взрывается граната. По предварительной информации, есть раненые. Какой это город - точно неизвестно.

Внимание! Видео 18+