В Энергодаре оккупанты похитили начальника пожарной части: спасатели вышли на громкий протест (видео)

В Энергодаре оккупанты похитили начальника пожарной части: спасатели вышли на громкий протест (видео)

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области пожарная часть вышла на протест против оккупантов, похитивших ее начальника Виталия Трояна. Спасатели выстроились у здания, поставили технику и включили сирену.

Об этом 20 мая сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

Отметим, что среду, 18 мая, оккупанты приехали в ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете начальника Первого государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Они опечатали кабинет и вывезли мужчину в неизвестном направлении. Где он находится – до сих пор неизвестно.

"Оккупанты применили силовые методы к спасателям, которые вышли в поддержку похищенного начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна! Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники", — написал позже Орлов.

Фото: Дмитрий Орлов

Фото: Дмитрий Орлов

Какая ситуация в Энергодаре от местного жителя, которому удалось уехать

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