В Энергодаре оккупанты создают фейковые "органы городских властей"

Так называемым "главой администрации" Энергодара главного коллаборанта Андрея Шевчика — депутата горсовета от ОПЗЖ.

Российские оккупанты начали создавать фейковые "органы власти" в Энергодаре Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что 34 члена так называемого "общественного совета самоорганизации" избрали "главой администрации" Энергодара главного коллаборанта Андрея Шевчика — депутата горсовета от ОПЗЖ.

Далее Шевчик своим "приказом" единолично "уволил" законно избранного действующего мэра города Дмитрия Орлова и всех руководителей и членов исполнительных органов городской власти.

"Никакой юридической силы и правового смысла эти "решения", конечно, не имеют. На них вообще не стоит и обращать внимание, а тем более — воспринимать серьезно и признавать. Единственный полезный смысл от "деяний" Шевчика — формализация коллаборантов и документирование их преступлений", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Ранее в Энергодаре атомщики отказались участвовать в ролике пропагандистов РФ "о победе на АЭС".

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