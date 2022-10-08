В Энергодаре после взрывов снова исчезло электричество

Электричество также отсутствует в окрестных населенных пунктах.

В субботу, 8 октября, во временно оккупированном Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, произошел взрыв, после чего в городе и окрестных населенных пунктах пропало электричество.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

"Сейчас после очередного взрыва пропал свет в Энергодаре", – говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что россияне начали обстрел из промышленной зоны и яхт клуба.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов также опубликовал информацию об отсутствии электроэнергии, отметив, что всего полтора часа назад удалось возобновить поставки после прошлого обесточивания.

Террор россиян на Запорожской АЭС

Оккупанты продолжают находиться на территории атомной станции, каждый раз провоцируя новые угрозы ядерной опасности не только для Украины, но и для России и стран Европы.

Так недавно появилась информация, что оккупанты заминировали два блока ЗАЭС, а также объекты инфраструктуры города.

Российские оккупационные войска оказывают морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Работников станции угрозами заставляют заключать трудовые договоры с "Росатомом".

Также стало известно, что россияне 30 сентября похитили гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара. Автомобиль остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября оккупанты отпустили гендиректора АЭС.

Впоследствии в МАГАТЭ заявили, что Игорь Мурашов больше не будет работать на атомной станции.

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