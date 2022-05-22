В Энергодаре при взрыве получил ранение так называемый глава "народной администрации" Шевчик

В Энергодаре при взрыве получил ранение так называемый глава "народной администрации" Шевчик

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил эту информацию.

В Энергодаре неизвестные устроили взрыв в доме самопровозглашенного главы городской администрации Андрея Шевчика.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По его информации, взрыв произошел в подъезде по ул. Курчатова.

"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести", — отметил Орлов.

По его словам, при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал.

"Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", — подчеркнул он.

Напомним, в Энергодаре спасатели устроили акцию протеста: оккупанты со стрельбой и избиением разогнали митинг.

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