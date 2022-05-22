В Энергодаре при взрыве получил ранение так называемый глава "народной администрации" Шевчик

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил эту информацию.
В Энергодаре неизвестные устроили взрыв в доме самопровозглашенного главы городской администрации Андрея Шевчика.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
По его информации, взрыв произошел в подъезде по ул. Курчатова.
"Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести", — отметил Орлов.
По его словам, при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал.
"Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", — подчеркнул он.
Напомним, в Энергодаре спасатели устроили акцию протеста: оккупанты со стрельбой и избиением разогнали митинг.
Читайте также:
- Трое суток блокировки: россияне разрешили выезд тысячи автомобилей из оккупированной Васильевки
- В Энергодаре возник пожар в гостиничном комплексе, который захватили россияне и местные коллаборанты
- Оккупанты планируют заставить предпринимателей Энергодара подписать с ними договоры и получить "лицензии" на работу