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В Энергодаре продолжается бой на блокпосту: оккупанты обстреляли жилой дом

В Энергодаре продолжается бой на блокпосту: оккупанты обстреляли жилой дом

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В Энергодаре продолжается бой на блокпосту: оккупанты обстреляли жилой дом

Вспыхнул пожар в одной из квартир.

В Энергодаре Запорожской области по состоянию на 17:15 продолжается бой. Местные жители сопротивляются, чтобы оккупанты не прошли дальше.

Об этом 3 марта сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

В результате обстрела на бул. Каштановом и ул. Молодежной пострадали несколько жилых домов. Уточняется, есть ли раненые .

"На бул. Каштановой, 6 из-за попадания в дом вспыхнул пожар в квартире на седьмом этаже. Спасатели отправились туда", — написал он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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