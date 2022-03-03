В Энергодаре продолжается бой на блокпосту: оккупанты обстреляли жилой дом

Вспыхнул пожар в одной из квартир.

В Энергодаре Запорожской области по состоянию на 17:15 продолжается бой. Местные жители сопротивляются, чтобы оккупанты не прошли дальше.

Об этом 3 марта сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

В результате обстрела на бул. Каштановом и ул. Молодежной пострадали несколько жилых домов. Уточняется, есть ли раненые .

"На бул. Каштановой, 6 из-за попадания в дом вспыхнул пожар в квартире на седьмом этаже. Спасатели отправились туда", — написал он.