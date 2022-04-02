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В Энергодаре прозвучала серия громких взрывов: есть тяжело раненые (видео)

В Энергодаре прозвучала серия громких взрывов: есть тяжело раненые (видео)

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В Энергодаре прозвучала серия громких взрывов: есть тяжело раненые (видео)

В настоящее время точное количество раненых в результате взрывов устанавливается.

Сегодня, 2 апреля, в городе Энергодар Запорожской области произошла серия громких взрывов.

Утром местные жители вышли на мирный митинг с плакатами "Энергорад – это Украина!" Но когда митинг закончился и люди начали расходиться, русские войска начали паковать людей в автозаки.

Через несколько минут раздались громкие взрывы и массированные обстрелы, передает официальный Telegram-канал НАЭК "Энергоатом". Оккупанты открыли огонь по мирным жителям в районе БК "Современник".

Известно, что в результате обстрелов российскими военными четверо горожан получили серьезные травмы и тяжелые ожоги – они находятся в больнице.

В настоящее время выясняется точное количество раненых в результате сегодняшних утренних взрывов в Энергодаре.

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