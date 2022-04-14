В Энергодаре россияне готовят фейк о якобы найденной взрывчатке диверсионных групп ВСУ

Оккупанты планируют снять пропагандистский сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов
Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты планируют сделать очередной фейк для пропаганды.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
Россияне планируют снять пропагандистский сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это, как будто бы указанный схрон был оборудован диверсионной группой ВСУ.
Цель сюжета – дискредитировать ВСУ.
"Все эти действия организуются по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба РФ размещаются фейковые материалы, которые затем распространяются в Интернет изданиях и социальных сетях", — отметили в ОВА.
Напомним, что роспропагандисты стали сообщать, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, остались террористы.
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