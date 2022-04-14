В Энергодаре россияне готовят фейк о якобы найденной взрывчатке диверсионных групп ВСУ

В Энергодаре россияне готовят фейк о якобы найденной взрывчатке диверсионных групп ВСУ

Оккупанты планируют снять пропагандистский сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области российские оккупанты планируют сделать очередной фейк для пропаганды.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Россияне планируют снять пропагандистский сюжет о якобы обнаруженном схроне с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. Российская пропаганда планирует преподнести это, как будто бы указанный схрон был оборудован диверсионной группой ВСУ.

Цель сюжета – дискредитировать ВСУ.

"Все эти действия организуются по одному сценарию: на открытых площадках, подконтрольных разведывательному управлению генерального штаба РФ размещаются фейковые материалы, которые затем распространяются в Интернет изданиях и социальных сетях", — отметили в ОВА.

Напомним, что роспропагандисты стали сообщать, что "ключевые бандеровцы" уничтожены, остались террористы.

Читайте также: