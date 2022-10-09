В Энергодаре третий день отсутствуют свет и вода, люди готовят еду на огне – мэр

Энергодар все еще остается без света и воды.

По состоянию на 9 октября в Энергодаре уже три дня отсутствуют свет и вода. Регулярные обстрелы мешают производить быстрые аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

Уже третьи сутки люди лишены возможности приготовить еду. Вчера вечером горожане разводили костер прямо возле домов, чтобы обеспечить себя хоть какими-то горячими блюдами или напитками. В связи с этим прошу энергодарцев быть максимально осторожными при сборе сухих веток для костров – посадки и лесная зона могут быть заминированы оккупантами", — подчеркнул городской глава.

В городе также обостряется ситуация с питьевой водой. Особенно у тех горожан, которые не успели сделать запасы или уже использовали их. Однако у коллаборантов с этим проблем нет, поскольку они в большинстве своем обеспечили себя генераторами.

Дмитрий Орлов также рассказал, что в Энергодар неоднократно пытались доставить гуманитарные грузы с продуктами питания, средствами гигиены и тому подобное, однако российские захватчики цинично срывают эти попытки, не пропуская грузы.

Террор россиян в Энергодаре и на ЗАЭС

В субботу, 8 октября, во временно оккупированном Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС, произошел взрыв, после чего в городе и окрестных населенных пунктах снова исчезло электричество.

Оккупанты продолжают находиться на территории атомной станции, каждый раз провоцируя новые угрозы ядерной опасности не только для Украины, но и для России и стран Европы.

Так недавно появилась информация, что оккупанты заминировали два блока ЗАЭС, а также объекты инфраструктуры города.

Российские оккупационные войска оказывают морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Работников станции угрозами заставляют заключать трудовые договоры с "Росатомом".

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