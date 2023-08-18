В Энергодаре взорвали оккупационных "милиционеров": в ГУР рассказали интересные подробности и сказали, кто пострадал

Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв.

Во временно оккупированном россиянами Энергодаре раздался мощный взрыв. Произошел он на совещании руководителей оккупационной полиции.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Как стало известно, взрыв произошел 18 августа во время совещания руководителей городской полиции.

"Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв. В результате этого численные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД россии чесанов Павло Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу", — рассказали в ГУР.

В Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной полиции

Там также добавили, что после обследования раненых из оккупированного Мелитополя были срочно вызваны три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию России.

“Здание, кроме размещения управления “полиции”, использовалось в качестве помещения личного состава окупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажа. В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть Интернет”, — отметили в ГУР.

Напомним, что ВСУ прорвались через российское минное поле к северу от Токмака.

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