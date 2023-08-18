В Энергодаре взорвали оккупационных "милиционеров": в ГУР рассказали интересные подробности и сказали, кто пострадал

Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв.
Во временно оккупированном россиянами Энергодаре раздался мощный взрыв. Произошел он на совещании руководителей оккупационной полиции.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.
Как стало известно, взрыв произошел 18 августа во время совещания руководителей городской полиции.
"Ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника полиции раздался мощный взрыв. В результате этого численные ранения получили: начальник городского отдела полковник МВД россии чесанов Павло Валерьевич (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу", — рассказали в ГУР.
Там также добавили, что после обследования раненых из оккупированного Мелитополя были срочно вызваны три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию России.
“Здание, кроме размещения управления “полиции”, использовалось в качестве помещения личного состава окупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажа. В настоящее время район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть Интернет”, — отметили в ГУР.
Напомним, что ВСУ прорвались через российское минное поле к северу от Токмака.
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