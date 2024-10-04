В Энергодаре "взорвался" начальник физической охраны оккупированной ЗАЭС (видео)

Короткий участвовал в репрессиях персонала АЭС, военных преступлениях против гражданских жителей Энергодара.

В оккупированном Энергодаре 4 октября взорвался автомобиль с военным преступником, "начальником физической охраны" Запорожской АЭС Андреем Коротким.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

Автомобиль, в котором находился Короткий, взорвался в Энергодаре около 7:00.

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По информации разведки, Короткий – коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев на оккупированной территории.

После захвата россиянами ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с врагом, выдал оккупантам списки работников станции с их персональными данными, а также указал на граждан с проукраинской позицией.

Короткий участвовал в репрессиях персонала АЭС, военных преступлениях против гражданских жителей Энергодара.

Кроме того, коллаборант постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской армии. Как член партии "Единая Россия" Короткий возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".

"ГУР МО Украины напоминает — каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", — подчеркнули в разведке.

В Энергодаре взорвался автомобиль с начальником физической охраны ЗАЭС

Напомним, 2 октября в оккупированном Бердянске взорвался автомобиль с судьей-предателем Виталием Ломейко. В ГУР сообщили о его гибели.

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