В Энергодаре "взорвался" начальник физической охраны оккупированной ЗАЭС (видео)

Короткий участвовал в репрессиях персонала АЭС, военных преступлениях против гражданских жителей Энергодара.
В оккупированном Энергодаре 4 октября взорвался автомобиль с военным преступником, "начальником физической охраны" Запорожской АЭС Андреем Коротким.
Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.
Автомобиль, в котором находился Короткий, взорвался в Энергодаре около 7:00.
По информации разведки, Короткий – коллаборант, причастный к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев на оккупированной территории.
После захвата россиянами ЗАЭС он добровольно пошел на сотрудничество с врагом, выдал оккупантам списки работников станции с их персональными данными, а также указал на граждан с проукраинской позицией.
Короткий участвовал в репрессиях персонала АЭС, военных преступлениях против гражданских жителей Энергодара.
Кроме того, коллаборант постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской армии. Как член партии "Единая Россия" Короткий возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".
"ГУР МО Украины напоминает — каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", — подчеркнули в разведке.
Напомним, 2 октября в оккупированном Бердянске взорвался автомобиль с судьей-предателем Виталием Ломейко. В ГУР сообщили о его гибели.
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