В эпицентре боев остаются Бахмут и Марьинка, ВСУ отразили 55 атак по четырем направлениям — Генштаб

Армия страны-агрессорки России продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 мая.

В сводке сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 31 ракетный удар, в частности, 2 ракетами с С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и 2 ракетами "Калибр" — по гражданской инфраструктуре Николаева. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Для ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 13 крылатых ракет "Калибр" (2 ракеты взорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), 25 из них были уничтожены.

Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела россиянами населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе отмечают, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на направлениях:

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси, в районы ведения боевых действий.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Гремяч и Муравьи Черниговской области; Ромашково, Старые Вырки, Искрисковщина, Волфине, Кондратовка, Садки, Запсилье, Мирополье, Большая Рыбица Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и .

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационных ударов вблизи Белогоровки в Луганской области и Спорного, Северского и Красного в Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Белогоровку Луганской области и Верхнекаменному, Торскому и Спорному Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиаудары по районам Богдановки, Бахмута, Ивановского и Торецкого. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Торец Донецкой области.

В Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов. Нанес авиационных ударов по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Марьинку и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиаудары по районам Угледара и Великой Новоселки. Обстрелял из артиллерии, в частности Новомихайловку, Парасковеевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомис и Малая Токмачка на Херсонщине. Между тем обстрелял населенные пункты Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Молодежное и Кизомис Херсонской области и Херсон.

Противник продолжает цинично использовать дошкольные учреждения временно захваченных населенных пунктов в своих целях. Так, здание детского сада поселка Юрьевка Запорожской области, российские оккупанты используют для размещения личного состава. В то же время, на территории детского сада проживают гражданские лица, вывезенные из приближенных к линии боевого столкновения населенных пунктов.

Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки нашими защитниками уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 6 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 4 состава боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

Напомним, в отчете Института изучения войны говорилось, что российские войска, вероятно, обязались усилить свои тактические наступательные усилия в районе Бахмута, несмотря на очевидное внимание Украины на ограниченных и локализованных контратаках.

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