В ЕС через линию фронта: в Харьковской области военнообязанных переправляли в РФ (фото)

Мужчины выезжали в Россию через линию фронта, а оттуда ехали в Европу.
На Харьковщине правоохранители разоблачили схему незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев. Злоумышленники оценили свои услуги в 500 долларов.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Так, двое жителей Харьковщины подыскивали мужчин призывного возраста, которые хотели уехать в страны ЕС и перевозили "клиентов" в одно из пограничных сел Богодуховского района.
Правоохранители задержали на пути к границе одного из организаторов вместе с четырьмя мужчинами в возрасте от 25 до 52 лет, которые ехали на автомобиле Toyota.
Нарушителей привлекли к административной ответственности за попытку нарушения государственной границы. Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Проходят мероприятия по установлению всех причастных к правонарушению.
Напомним, СБУ в Харьковской области задержала более 60 предателей и передала ВСУ 700 координат российских оккупантов.
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