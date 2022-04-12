В ЕС начали операцию по поиску активов, против которых были введены антироссийские санкции

В ЕС начали операцию по поиску активов, против которых были введены антироссийские санкции

Операция продлится не менее года.

Европейское полицейское управление начало операцию по выявлению активов, подпадающих под антироссийские санкции.

Об этом сообщается на сайте Европола.

Отмечается, что операция называется "Оскар" и проводится в сотрудничестве с членами ЕС, Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции и Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны Frontex. Она будет длиться не менее года и будет охватывать ряд отдельных расследований, в том числе и касательно обхода торгово-экономических санкций ЕС, уточняют в Европоле.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 48-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

В ответ на российскую агрессию ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС, Япония, другие, ввели против Москвы беспрецедентные экономические и персональные санкции. В частности, они затронули и банковскую систему. Это привело к обесцениванию рубля. Кроме того, банки России больше не могут выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам. Ранее гражданам РФ закончили продавать наличную валюту.

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