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В ЕС обеспокоены увеличением морта бытовой техники в Россию — Bloomberg

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В ЕС обеспокоены увеличением морта бытовой техники в Россию — Bloomberg

Фото: Associated Press

Армения и Казахстан значительно увеличили закупку техники, которую затем перепродают в РФ

Страны Европейского союза озабочены резким увеличением закупки бытовой техники соседями России после начала войны и введения санкций.

Об этом пишет Bloomberg.

Статистическая служба Евросоюза – Eurostat сообщила, что соседняя с Россией Армения за последние восемь месяцев импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года.

В свою очередь, Казахстан увеличил импорт молокоотсосов на 633%, там также наблюдается значительный рост закупки холодильников.

Руководство Казахстана говорит, что объемы импорта техники выросли из-за того, что большая ее часть продается в Россию.

Европейские чиновники опасаются, что Россия использует эту технику в военных целях.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что российский диктатор Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится так же быстро, как и началась.

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Дата публикации
Просмотры
558
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