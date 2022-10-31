В ЕС обеспокоены увеличением морта бытовой техники в Россию — Bloomberg

Армения и Казахстан значительно увеличили закупку техники, которую затем перепродают в РФ

Страны Европейского союза озабочены резким увеличением закупки бытовой техники соседями России после начала войны и введения санкций.

Об этом пишет Bloomberg.

Статистическая служба Евросоюза – Eurostat сообщила, что соседняя с Россией Армения за последние восемь месяцев импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года.

В свою очередь, Казахстан увеличил импорт молокоотсосов на 633%, там также наблюдается значительный рост закупки холодильников.

Руководство Казахстана говорит, что объемы импорта техники выросли из-за того, что большая ее часть продается в Россию.

Европейские чиновники опасаются, что Россия использует эту технику в военных целях.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что российский диктатор Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война закончится так же быстро, как и началась.