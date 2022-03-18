В ЕС обнародовали инструкции по предоставлению временной защиты для украинских беженцев

Инструкции содержат толкование самого термина «адекватная защита» в соответствии с международным законодательством.

Европейская Комиссия обнародовала в пятницу операционные инструкции для стран-членов по имплементации Директивы по временной защите, которую ЕС активировал для оказания практической помощи украинским беженцам, спасающимся на территории стран Евросоюза от российской агрессии.

Информация обнародована на сайте Европейской Комиссии.

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«С начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля более трех миллионов человек покинули страну, из них, по оценке ООН, более половины составляют дети. В ответ на эту беспрецедентную ситуацию ЕС согласился активировать Директиву по временной защите, которая применяется с 4 марта и предлагает немедленную защиту и четкий правовой статус для миллионов людей. Еврокомиссия представила сегодня инструкции по помощи странам-членам в имплементации этой Директивы», — говорится в сообщении.

В частности, эти инструкции дают четкое определение, на кого может распространяться временная защита, включая, кроме граждан Украины, лиц и членов их семей, пользовавшихся убежищем или временной защитой на территории Украины до 24 февраля, до начала войны.

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Инструкции содержат толкование самого термина «адекватная защита» в соответствии с международным законодательством, который может рассматриваться как альтернатива «временной защите», с соблюдением всех положений Хартии ЕС по фундаментальным правам и в духе Директивы о временной защите. Это означает уважение к человеческому достоинству, включая обеспечение достойных условий проживания и уважения к каждому человеку.

Документ также предоставляет разъяснение обстоятельств, которые могут считаться поводом для применения временной защиты человека или предоставления ему «адекватной защиты», согласно национальному законодательству.

Отдельный раздел инструкций посвящен обращению с детьми. В частности, предполагается, что дети и подростки, прибывающие на территорию ЕС без сопровождения взрослых, должны немедленно получать лицо для представления их прав. Перемещение таких детей в другие страны-члены будет осуществляться по координации с Еврокомиссией. Все дети, спасающиеся от войны, независимо от их статуса должны получить полную защиту и быстрый доступ к специальным правам, включая образование, здравоохранение и психологическую помощь.

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Инструкции разъясняют порядок реализации специальных прав беженцев, например, использование разрешения на проживание беженца как разрешения на его трудоустройство на территории страны пребывания, и для подтверждения правового статуса в других органах власти, а также в банковских учреждениях для открытия собственного счета.

Инструкция подтверждает право беженцев на свободу движения до и после выдачи вида на жительство. В частности, граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, могут беспрепятственно двигаться по территории ЕС в течение 90 дней в пределах 180 дней. После получения вида на жительство такие люди, находящиеся под временной защитой, сохраняют полную свободу движения.

Инструкции предусматривают порядок предоставления помощи в репатриации людям, не имеющим права оставаться в ЕС, например, иностранцам, временно находившимся в Украине на момент начала российской агрессии. Документ определяет предоставление консульских услуг таким людям и порядок их возвращения в страну происхождения.

Напомним, что Евросоюз создал сайт для беженцев из Украины, бегущих от российского вторжения. На сайте есть информация по условиям пребывания в каждой конкретной стране ЕС.