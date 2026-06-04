В ЕС обсуждают ограничения защиты для украинских мужчин: какие страны поддерживают, а какие против

Украинские беженцы в Европе / © ТСН

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В Евросоюзе обсуждается возможность ограничить временную защиту для украинских мужчин призывного возраста. Часть стран поддерживает такой подход, однако, некоторые государства выступают за продолжение защиты для украинцев в нынешнем формате.

Об этом европейские министры внутренних дел и представители правительств заявили перед заседанием Совета ЕС по внутренним делам в Люксембурге 4 июня, сообщает Радио Свобода.

В частности, идею ограничения временной защиты для украинских мужчин призывного возраста поддержали Германия, Швеция и Польша.

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Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что Берлин выступает за продление временной защиты для украинцев, но на изменившихся условиях.

«Есть разные предложения для дискуссии, но мы будем двигаться в направлении, при котором продолжение директивы возможно, но на изменившихся условиях — так, чтобы лица призывного возраста больше не подпадали под действие этой директивы», — сказал он.

По словам Добриндта, для таких мужчин может действовать не автоматическая временная защита, а обычная процедура предоставления убежища. Он также выразил уверенность, что ЕС сможет найти решение именно в этом направлении, хотя детали еще не согласованы.

Швеция готова поддержать ограничения. Министр миграции Йоган Форсселль заявил, что для победы Украины важно, чтобы больше мужчин оставалось в стране.

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«В этой войне нужно воевать и в ней нужно победить. А для этого, конечно, очень важно, чтобы больше мужчин оставалось в Украине и воевало. Поэтому да — это то, что мы тоже могли бы поддержать», — сказал он.

По словам Форсселля, Стокгольм считает разумной идею исключить из временной защиты украинцев, которым запрещен выезд из Украины.

Польша также поддерживает такой подход. Заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик заявил, что Варшава согласна с ограничением защиты для людей, которые и так не могут покидать Украину.

«Мы знаем, что будет внесено предложение об ограничении возможности предоставления временной защиты людям, которые и так не могут покидать Украину, то есть лицам призывного возраста. Польша в целом согласна с таким решением», — отметил он.

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В то же время, Польша выступает против так называемого географического подхода. Речь идет об идее не предоставлять защиту украинцам из регионов, которые могут считаться безопасными. В Варшаве подобный подход назвали неприемлемым.

Еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер подтвердил, что среди предложений, обсуждаемых странами ЕС, исключение мужчин в возрасте от 23 до 60 лет из системы временной защиты.

«Я предполагаю, что в отношении мужчин призывного возраста может возникнуть определенный консенсус», — сказал он.

В то же время, не все государства ЕС поддерживают ограничения.

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Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Таллин считает самым умным продолжить действие директивы о временной защите в нынешнем виде. По его словам, какие-либо изменения нужно обсуждать с Украиной.

Схожую позицию высказал министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден. Он заявил, что Люксембургу не подлежит сомнению общий принцип автоматического продолжения защиты для украинцев.

Сколько украинцев имеют временную защиту в ЕС

Отметим, что по состоянию на июнь 2026 временной защитой в странах ЕС пользуются примерно 4,33 млн граждан Украины.

Больше всего украинских беженцев-мужчин приняла Германия - 28,7%. В Польше находятся около 22,3%, в Чехии – 9%.

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По данным Евростата, в конце марта 2026 наивысшее соотношение получателей временной защиты к населению было в Чехии — 34,8 человека на 1000 жителей. Далее следуют Польша – 26,3, Словакия – 26,2 и Кипр – 25,3.

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