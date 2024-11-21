В ЕС отреагировали на удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру

Диктатор РФ "играет в ядерную авантюру".
Европейский Союз видел сообщение о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты во время утренней атаки на Украину и оценивает полную картину.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "ЕП".
"Очевидно, что такие атаки будут означать еще одну явную эскалацию со стороны Путина. В течение последнего периода времени мы фактически не чувствовали недостатка признаков дальнейшей эскалации конфликта со стороны Путина", — подчеркнул Стано.
Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не является признаком того, что "фюрер" стремится к деэскалации, считает Стано. Если данные о применении РФ межконтинентальной баллистики подтвердятся, то "это будет еще одним количественным и качественным изменением в этом подходе и четким признаком эскалации".
"Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России, он привлек северокорейских солдат на европейскую землю, поэтому это все явные признаки стремления к эскалации, а не к реальному поиску путей к миру", – заявил представитель Еврокомиссии.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 21 ноября РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. Ею враг атаковал Днепр.
В администрации диктатора РФ Владимира отреагировали на информацию о запуске межконтинентальной баллистической ракеты по Украине.
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