В ЕС планируют ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти – NYT

Долгое время обсуждение запрета на российскую нефть тормозила Германия.

В Европейском Союзе могут ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти в ответ на агрессию против Украины.

Как со ссылкой на источники пишет The New York Times, переговоры начнутся после второго тура президентских выборов во Франции, 24 апреля.

Отмечается, что чиновники и дипломаты говорят, что ЕС сейчас движется к принятию постепенного запрета, призванного дать Германии и другим странам время для организации альтернативных поставщиков. Ранее ЕС применил аналогичный подход, запретив российский уголь, предусмотрев четырехмесячный переходный период.

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В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак также написал, что Украина совместно с союзниками работает над вопросом эмбарго. "Мы с нашими союзниками работаем над вопросом эмбарго. Сейчас в ЕС нацелены на поэтапные ограничения закупок нефти, а мы пытаемся сделать их еще более жесткими", — подчеркнул он.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы в шестом пакете санкций в отношении России обязателен был отказ Европы от российских энергоносителей и полное ограничение российской банковской системы, иначе войну не остановить.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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