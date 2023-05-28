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В ЕС пообещали привлечь РФ к ответственности после атак на Киев и Днепр

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В ЕС пообещали привлечь РФ к ответственности после атак на Киев и Днепр

Ночная атака "шахедами" Киева

Россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 28 мая.

Евросоюз пообещал привлечь к ответственности РФ после новых атак на Днепр и Киев.

Соответствующее заявление сделала спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в своем Twitter.

Она подчеркнула, что ЕС по-прежнему готов помочь Украине защитить себя.

«Варварские нападения России продолжаются, убивая и терроризируя гражданское население: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности», — отметила Массрали.

Тем временем спасатели КАРС ("Киевская служба спасения") разбирают аварийные конструкции в многоэтажке в Печерском районе, пострадавшей в результате атаки БПЛА на Киев — 14 с начала мая. Более 40 дронов были сбиты в небе над столицей.

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Дата публикации
Просмотры
424
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