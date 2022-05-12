В ЕС предлагают признать преступлением обход санкций против России: кто от этого выиграет

В ЕС предлагают признать преступлением обход санкций против России: кто от этого выиграет

Европейская комиссия через две недели представит юридическую инициативу о признании преступлением уклонения от исполнения санкций ЕС против России.

Такой шаг облегчит конфискацию замороженных активов, связанных с РФ.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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Экспроприация активов является вопросом национального законодательства, отличающегося в каждой стране. Кроме того, уклонение от санкций является уголовным преступлением не во всех странах ЕС. Предложение Еврокомиссии должно гармонизировать общенациональные правила с правилами Евросоюза, пишет издание.

Вопрос о том, что делать с активами или поступлениями от них - будут решать страны ЕС самостоятельно. В настоящее время продолжаются дискуссии о возможности направлять такие средства в помощь Украине.

Ранее стало известно, что Федеральное управление криминальной полиции Германии арестовало 115-метровую яхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. С начала апреля прокремлевский олигарх находится в санкционном списке ЕС из-за войны России против Украины. Яхта может быть конфискована и продана в пользу Украины.

Напомним, Кабмин утвердил документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят государству, а точнее Государственному предприятию "Национальный инвестиционный фонд".

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