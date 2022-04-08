В ЕС заморозили активы российских и белорусских олигархов почти на 30 миллиардов евро

В ЕС заморозили активы российских и белорусских олигархов почти на 30 миллиардов евро

Страны ЕС заблокировали транзакции на сумму в 196 млрд евро.

Европейский Союз заблокировал активы на 29,5 млрд евро физлиц и организаций, внесенных в списки санкций против России и Беларуси.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Половина государств-членов ЕС сообщили Еврокомиссии о блокировании активов граждан и организаций РФ и Беларуси на 29,5 млрд евро. В списке, в частности, яхты, вертолеты, недвижимость, а также предметы искусства на 6,7 млрд евро.

Кроме того, страны ЕС заблокировали транзакции на сумму в 196 млрд евро.

Еврокомиссия пока не имеет полной картины по стоимости заблокированных активов российских олигархов. Упомянутый объем может составлять лишь незначительную часть активов, которые могут быть заблокированы. Ранее в Нидерландах насчитали активов олигархов из черного списка на 27 млрд евро.

Ранее стало известно, что Европейский Союз одобрил пятый пакет санкций против России из-за военной агрессии против Украины. Пакет содержит меры, чтобы усилить давление на российское правительство и экономику.

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