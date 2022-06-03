В ЕС заверили, что не будут признавать российские паспорта, которые захватчики раздают жителям оккупированных территорий Украины

В ЕС заверили, что не будут признавать российские паспорта, которые захватчики раздают жителям оккупированных территорий Украины

Страны-члены Европейского союза осуждают попытки России аннексировать оккупированные районы Украины. Речь идет, в частности, о Запорожской и Херсонской областях, где кафиры раздают жителям российские паспорта.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что попытка России насильственно интегрировать Херсонскую и Запорожскую области – нарушение международного права.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, обнародованном в пятницу, 3 июня, передает DW.

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"Евросоюз решительно осуждает любые попытки России заменить демократически избранные и легитимные украинские администрации. Евросоюз также осуждает попытки ввести в обращение российский рубль параллельно с украинской гривной и ввести российскую программу обучения и изменить язык преподавания в школах на тех территориях Херсонской области. в настоящее время находятся под незаконным контролем вторгшихся российских войск", — сказано в документе.

Напомним, российские военные вводят на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российский телефонный код +7. Более того, в продажу уже даже поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.

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