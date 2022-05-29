В Эстонии не поддержали и раскритиковали звонок Шольца и Макрона Путину

Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии также напомнил о неактивной поддержке Украины этими государствами.
Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон раскритиковал телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона к российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом пишет издание ERR.
"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии нечаянно прокладывают путь для новых актов насилия со стороны России. 80-минутный телефонный разговор Макрона и Шольца с Путиным неизбежно будет перефразированием самого Макрона: разве это не смерть мозга?" – написал он в социальных сетях.
Глава комиссии также подчеркнул, что Франция и Германия должны активнее поддерживать Украину для ее победы в борьбе с российской агрессией.
"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и в срочном порядке отправиться в Украину. Я надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца будут мотивированы не страхом потерять влияние в демократической Европе, в которую обязательно войдет Украина, а также Молдова, Грузия и Беларусь. Однако Европа в целом была бы свободна от экзистенциальной угрозы России хотя бы на время, чтобы показать лидерство государственных деятелей, отстаивающих демократические ценности и принципы!" – подчеркнул политик.
Напомним, Макрон и Шольц потребовали от Путина освободить защитников Мариуполя.
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