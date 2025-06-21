В Эстонии объяснили, способна ли Россия прорвать фронт и почему участились удары по Украине

Украинские военные

Реклама

Оккупанты не могут достичь прорыва на фронте, поэтому все чаще прибегает к ударам по жилым кварталам Украины.

Об этом сообщило издание ERR, со ссылкой на командующего Центра разведки Сил обороны Эстонии полковника Антса Кивисельгу.

«Российское летнее наступление, которое продолжается уже два месяца, в основном на востоке Украины, по сути, погрязло в ожесточенной обороне украинцев и переросло в боевую операцию тактического уровня, в которой россияне пытаются продолжать наступление, несмотря на большие потери», — заявил командующий разведкой Эстонии.

Реклама

Россия пытается продвигаться, несмотря на большие потери, однако успеха не имеет. Оккупационные войска осуществляют около 150-160 атак ежедневно, в основном сосредотачивая усилия в районе Покровска в Донецкой области — там продолжается почти половина боевых столкновений.

«Судя по обстрелам, по-прежнему можно сказать, что основные усилия России сосредоточены на Покровском районе Донецкой области, где по-прежнему происходит половина боевых столкновений», — отметил полковник.

Кивисельг отметил, что на Сумском направлении российское наступление также удалось сдержать, несмотря на начальное продвижение захватчиков.

«Что касается дальнейших действий, то оценка остается такой: хотя стратегические цели и планы россиян не изменились, несмотря на их усилия, российская сторона не способна осуществить оперативный прорыв ни на одном из фронтов, а украинские Силы обороны способны контролировать давление», — добавил Кивисельг.

Реклама

В то же время он предостерег, что в ответ на провал военных планов Россия начала систематически бить по гражданской инфраструктуре. Если раньше атаки на жилые районы были «эпизодическими», то сейчас это стало регулярным явлением.

«Это по-прежнему свидетельствует о воле РФ, которая, если не удается добиться ожидаемого успеха на фронте, переходит к прямой террористической тактике, нападению на гражданские объекты с целью оказания психологического давления на население», — подчеркнул полковник.

Напомним, по состоянию на утро 20 июня уничтожено 1 010 390 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1060 военных.