В Эстонии прогнозируют трудный период для Украины в войне с Россией

Украину ожидает тяжелый период в войне — пока поддержка Запада не позволит найти ей "равновесие в этой битве на выживание".

Такое мнение высказал канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, сообщает ERR.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это произойдет, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется действительно самостоятельно отвечать за свою безопасность", — подчеркнул Сальм.

Политик выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа передаст Украине дальнобойное вооружение.

Напомним, тяжелое положение на фронте для ВСУ прогнозировал и командующий вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин. По его словам, Силам обороны понадобится некоторое время, чтобы снова получить инициативу на поле боя в войне с Россией.

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