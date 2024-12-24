В Эстонии заявили, что Россия достигла своей цели: детали

Как агрессор Российская Федерация уже достигла своей цели. Москва направила миру сигнал о "нормальности" оккупации территории другого государства — Украины.

Об этом заявил командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило в интервью Delfi.

Оккупацией территории соседней страны Российская Федерация направила миру четкий сигнал, что это нормально. По его словам, вероятно, даже в результате переговоров эта территория будет оставаться за Москвой еще некоторое время. Именно это и есть послание другим государствам, подчеркнул Андрус Мерило. Они ведь теперь могут задуматься над тем, что и у них есть основания начать конфликт по какому-то старому вопросу или отобрать что-то у своего соседа.

"В России возникнет весомое оправдание попытаться достичь своих стратегических целей где-то в другом месте, ведь в отношении Украины это сработало. То, чем Россия платит за это в Украине – сотни тысяч павших, тяжело раненых и истощение экономики – ее не особо волнует. Она создает в мире новая стратегическая позиция, и вернуть это обратно в ближайшем будущем будет невозможно", — заявил Мерило.

Он также сказал, что если разрешением войны в Украине станет замороженный конфликт, то в глазах многих стран мира Россия будет победителем.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, когда и как закончится война России в Украине. В частности, считает политик, война может окончиться дипломатическим путем.

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