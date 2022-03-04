В эти минуты Шольц говорит с Путиным о гуманитарных коридорах для людей — Подоляк

В эти минуты Шольц говорит с Путиным о гуманитарных коридорах для людей — Подоляк

С украинской стороны ответственные по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Канцлер Германии Олаф Шольц прямо сейчас проводит переговоры с начавшим в Украине войной российским президентом Владимиром Путиным о гуманитарных коридорах для мирных граждан.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Просто сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны за гуманитарные коридоры Ирина Верещук и Сергей Трусов", — написал Подоляк.