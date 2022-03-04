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В эти минуты Шольц говорит с Путиным о гуманитарных коридорах для людей — Подоляк

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В эти минуты Шольц говорит с Путиным о гуманитарных коридорах для людей — Подоляк

С украинской стороны ответственные по гуманитарным коридорам Ирина Верещук и Сергей Трусов.

Канцлер Германии Олаф Шольц прямо сейчас проводит переговоры с начавшим в Украине войной российским президентом Владимиром Путиным о гуманитарных коридорах для мирных граждан.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Просто сейчас канцлер Германии Олаф Шольц говорит с российским президентом о гуманитарных коридорах. Мир наконец-то осознал всю ту катастрофу, которую организовали россияне. С нашей стороны ответственны за гуманитарные коридоры Ирина Верещук и Сергей Трусов", — написал Подоляк.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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