"В эти страшные дни мы стали еще крепче" — мэр Херсона обратился к горожанам

"В эти страшные дни мы стали еще крепче" — мэр Херсона обратился к горожанам

Игорь Колыхаев говорит, что в эти страшные дни нужно помогать друг другу.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев призвал горожан объединиться.

Об этом он сказал в утреннем обращении к жителям города.

"В эти страшные дни мы стали еще крепче, еще более сплоченными, еще роднее друг другу. Как и каждый из нас, я хочу дать Херсону ту жизнь, которая была до войны. А для этого должны стать более дружественными и объединиться для решения задач, которые стоят перед нами каждый день: делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть! — написал Игорь Колыхаев на своей странице в Facebook.

Напомним, 12 марта стало известно, что оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению в Херсонской области "народной республикой". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупанты терроризируют местное население. Речь идет о жителях городов Новая Каховка, Таврийск и Каховка. Накануне жители Херсона вышли на мирный митинг против российской оккупации.

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