"В этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат", – Зеленский

Только в Донецкой области российские оккупанты теряют ежедневно сотни мобилизованных и наемников.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по поводу потерь России в войне в Украине до конца года.

Глава государства в своем вечернем обращении сообщил о ситуации на фронте.

По его словам, несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, а также строят планы относительно юга.

"Держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения. Они говорили, что захватят Донетчину весной, летом, осенью... На этой неделе начинается уже зима", — напомнил Зеленский.

Он также заявил, что российские террористы положили в Донецкой области свою регулярную армию, теряют ежедневно сотни мобилизованных и наемников, а также используют заградотряды.

"Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно, сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", — сказал президент.

Напомним, российские наемники из "Градов" атаковали жилой сектор в Лимане. Во время атаки погиб человек.

Оккупанты не жалеют людей и технику, лишь бы захватить Бахмут на Донетчине.

Читайте также: