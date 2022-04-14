"В этом шапито участвовать не будем": в Донецкой области учителя одной школы отказались работать с оккупантами

С начала войны в области разрушено 120 школ.
В одной из школ на оккупированной россиянами территории Донецкой области учителя отказались работать по требованию вражеской "власти".
Об этом сообщил глава Донецкой военной государственной администрации Павел Кириленко.
"Мы в этом шапито участвовать не будем": такими словами учителя школы в оккупированном населенном пункте Донбасса встретили требование оккупационной администрации выйти на работу. Это действительно геройский поступок", — говорится в его сообщении.
По словам руководителя региона, россияне "фактически взяли в заложники всех жителей оккупированных территорий и пытаются создать картинку "мирной жизни".
С начала войны России, 24 февраля, армия государства-террориста разрушила в области 120 школ, 103 детских сада и 37 вузов.
Как сообщалось, учителя, оставшиеся на оккупированных территориях Запорожской области, получат заработную плату в полном объеме, несмотря на вынужденные каникулы. Пока они продолжаются до первого мая, но при необходимости их продлят. Глава ОГА отметил, что сотрудничество с оккупантами будет считаться коллаборационизмом.